- Au fost momente tensionate in Piața Victoriei, acolo unde, George Simion a fost saltat de jandarmi din autocarul in care se afla pentru protestul inceput joi. Astfel, in noaptea de joi spre vineri, liderul AUR a fost inștiințat ca trebuie sa mearga la secția de Poliție pentru a da lamuriri privind o…

- Deputatul PSD Gabriel Zetea si liderul AUR, George Simion, s-au aflat la un pas de bataie, marti, in sedinta comisiei de munca in care se dezbatea proiectul de lege privind majorarea indemnizatiilor demnitarilor.

- A fost scandal, marți, in Comisia de munca a Camerei Deputaților, in timpul discuțiilor legate de excluderea de la majorari a demnitarilor. Deputatul PSD Gabriel Zetea si liderul AUR George Simion au fost pas de bataie. PSD a propus ca majorarea sa se aplice doar in administratia publica locala, la…

- Competiția „Sunt celebru, scoate-ma de aici” devine din ce in ce mai dura, iar condițiile exreme de supraviețuire scot tot ce este mai rau din concurenții emisiunii. Mara Banica și Razvan Botezatu și-au aruncat cuvinte grele. Motivul pentru care cei doi nu se ințeleg deloc. Scandal intre Mara Banica…

- Potrivit liderului AUR, este nevoie de „restabilirea logicii normalitații” pentru ca nu exista nicio criza energetica in Romania. Guvernul a crescut intenționat prețul la energie, deși produce la fel de multa energie ca anul trecut, cand nu era razboi.„2 oct, ora 14.00, va fi un miting de circa 10 mii…

- Liderul AUR George Simion nu mai pleaca in SUA. El a explicat marți de ce nu va putea ajunge duminica acolo. Totodata, el a anunțat ca va da in judecata revista Newsweek. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Liderul AUR George Simion se insoara in comuna Maciuca, Valcea, eveniment pentru care iși face PR politic inca de acum doua luni. Pe pagina sa de Facebook au fost postate constant informații despre ceremonie, iar azi evenimentul este transmis live. El a invitat la nunta „toți romanii”, carora le-a cerut…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita ministrului Energiei, Virgil Popescu, si premierului Nicolae Ciuca sa-si asume afirmatia potrivit careia presedintele AUR, George Simion, ar fi "trompeta ruseasca" si "sa ia masuri responsabile", anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…