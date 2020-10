Dupa luni la rand in care parlamentarii au fost mai mult preocupați de dispute politice si de alegeri, decat de proiecte legislative, iata ca pe ultima suta de metri au turat motoarele sa voteze o multitudine de proiecte. Graba vine din cauza faptului ca mulți dintre cei care sunt in funcție acum, nu se vor mai regasi pe listele de candidați, așa ca partidele nu vor mai putea sa controleze votul. In plus, tribuna parlamentului a fost folosita mai mult pentru a da start campaniei electorale, decat pentru a dezbate serios proiectele votate.