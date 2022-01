Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de droguri e un fenomen care ia tot mai multa amploare. Pentru prima data, s-au „trezit” și consilierii locali ai Bistriței și au ridicat aceasta problema. ”Bistrița e pe locul II la consum” a spus Augusta Sasarman. Tot mai mulți tineri consuma droguri, de diferite tipuri. Mai mult, consumatorul…

- Presedintele Senatului, liderul PNL, Florin Citu, considera ca o eventuala majorare a alocatiilor de stat pentru copii, in cazul in care propunerea legislativa a AUR va fi adoptata de Parlament, va putea fi luata in calcul la urmatorul buget (2023) sau in acest an, la rectificarea bugetara. "Bugetul…

- Propunerea de buget pentru anul 2022 intra astazi in dezbatere publica. Iar ulterior bugetul va fi adoptat in forma propusa de primar sau amendat de aleșii de la municipiu in ședința de Consiliu Local.

- Intr-o ședința de Consiliu Local, primarul Ioan Turc a anunțat ca piața Mihai Eminescu nu va fi inclusa in registrul spațiilor verzi, tocmai pentru ca inca nu s-a renunțat la ideea unei parcari acolo. Includerea zonei in registrul spațiilor verzi ar putea complica sau chiar impiedica o astfel de investiție…

- Intr-o intervenție in Consiliul Local, economistul și consilierul local PMP Oana Sacalean a facut o comparație intre distribuirea și cheltuirea bugetului anual in timpul celor doua administrații: Crețu și Turc. I-a felicitat pe bistrițeni ca și-au platit darile, insa nu și pe actualul primar…Ce a avut…

- Tot mai multe zone din Bistrița raman in bezna. Unele inca n-au vazut deloc ”lumina”. Turc recunoaște ca nu o scoate la capat cu Elba. ”Le promit bistrițenilor ca vom extinde iluminatul public cu 3 – 5 km anual” a declarat acesta. Tot mai multe zone din Bistrița raman, in ultima vreme, in bezna. Ioan…

- Un patinoar sintetic va fi amplasat in Piața Centrala Bistrița. Ieri, consilierii au votat tarifele aferente. A fos un adevarat SCANDAL, cu amenințari de dat in judecata și jigniri aruncate. Municipalitatea a decis realizarea unui patinoar sintetic ce va fi funcțional pe tot parcursul anului. Pe perioada…

- Asociația Romania ECO a cerut Instituției Prefectului sa solicite Consiliului Local al Primariei Bistrița o reevaluare a proiectului care presupune botezarea parcului municipal. Prefectura spune ca n-are competența, așa ca asociația este hotarata sa se adreseze instanței in aceasta chestiune. Bistrițeanul.ro…