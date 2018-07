Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru telespectatorii emisiunii "Te iubesc de nu te vezi". O editie speciala ii asteapta pe fanii emisiunii, asa cum Gabriela Cristea a dezvaluit zilele trecute in emisiune. Desi acest lucru se stia, iata ca noi detalii au iesit la iveala despre acest lucru.

- A divorțat cu mare scandal de Gabriela Cristea in urma cu cinci ani, dar ce spune acum Marcel Toader despre fosta sa soție este incredibil. In anul 2013, omul de afaceri Marcel Toader și prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea se separau oficial . Divorțul dintre cei doi a fost unul cu scandal…

- Enervata la culme de comportamentul a doi concurenti din cadrul emisiunii ''Te iubesc de nu te vezi'', vedeta a parasit platoul pentru a se calma. Prezentatoarea de televiziune i-a avertizat ca ii da afara daca nu se potolesc. Petru si Maria sunt doi concurenti ai emisiunii ''Te iubesc de…

- Anca a venit in platoul emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”, moderata de Gabriela Cristea pentru a-și gasi jumatatea. S-a intalnit cu Petru, dar imediat a intervenit George, fostul logodnic. Acesta i-a cerut sa se impace cu el. Anca a povestit apoi ce s-a intamplat intre ei. „A murit bunicul meu și…

- Mare surpriza pentru Gabriela Cristea, pe finalul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”! Tavi Clonda, alaturi de frumoasa lor fetița, Bella Victoria Margot, s-au aflat in platou, pentru a-i aduce moderatoarei un buchet de flori și pentru a o felicita.

- Gabriela Cristea debuteaza luni cu noua emisiune pe care o modereaza la Antena Stars. ”Te iubesc de nu te vezi”, show-ul care va fi moderat de Gabriela Cristea , va avea premiera maine, luni, 28 mai, , de la 18:45, la Antena Stars. Noua emisiune, in care oamenii vor avea șansa sa-și gaseasca sufletul…

- Noua emisiune a Gabrielei Cristea se numeste "Te iubesc de nu te vezi" si va fi difuzata la Antena Stars, iar asa cum ne-a obisnuit indragita prezentatoarea TV aceasta productie va fi despre dragoste si cu siguranta va avea un mare succes, publicul asteptand cu nerabdare sa o revada pe micile ecrane…

