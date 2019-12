Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva saptamani, un nou scandal a izbucnit in presa americana, conform careia Justin Timberlake ar fi inselat-o pe sotia lui, Jessica Biel, cu o colega de platou. Artistul nu a mai suportat presiunea pusa asupra lui si a lamurit situatia.

- E scandal la Curtea de Casație și Justiție, acolo unde mii de oameni din toata țara au venit sa asiste și sa fie audiați in Dosarul Revoluției, unde inculpat este și fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu. Revoluționarul Teodor Marieș susține ca jandarmii au trimis oamenii acasa spunandu-le ca…

- Oamenii alegi au descins, joi, 28 noiembrie 2019, la primele ore ale diminetii, in nu mai putin de 38 de locatii din cele doua judete, precum si in Bucuresti. Alte 42 de perchezitiiau avut loc ieri in 42 de locatii din Buzau si Bucuresti, intr-o cauza conexa.

- Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu, este noua campioana a Asiei! Saudiții au caștigat duminica Liga Campionilor, dupa o dubla victorie, tur-retur, cu Urawa Red Diamonds. Dupa 1-0 in Arabia, jucatorii lui Razvan au caștigat și in Japonia, 2-0. Lucescu junior a povestit in aceasta dimineața emulația…

- Ivona Pavicevic, extrema stanga a naționalei muntenegrene și a Coronei, a recunoscut tratamentul la care a fost supusa la clinica de la Brașov. Pentru a nu risca nicio suspendare, federația nu a luat-o la Mondiale. CONTEXT: GSP.ro a dezvaluit luni seara in exclusivitate ca lotul Coronei Brașov este…

- Scandalul dintre un avocat și un client continua. Pentru ca s-a trezit executat de avocat pentru contracte de asistența juridica, fostul client promite razbunare. „Mor cu el de gat. La ce sa mai traiesc? Sa fiu batjocorit de acest escroc? Oamenii aștia-s ca lupii. Nu au caracter, nu au bun simț”, spune…

- La morga din apropiere de Urziceni au fost surprinse imagini sfașietoare cu familiile celor morți in accidentul din Ialomița. Rudele celor decedați au venit sa ridice sicriele cu trupurile neinsuflețite de la Medicina Legala.

- O familie din comuna Scoarta a trait vreme de 13 ani cu durerea in suflet ca fiul lor a disparut. Baiatul avea 16 ani cand a plecat de acasa si o data cu trecerea anilor l-au crezut mort. Oamenii au ramas socati ieri, cand l-au vazut ca intra...