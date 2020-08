VIDEO Scădere fără precedent a consumului de medicamente Scadere fara precedent a consumului de medicamente. O cercetare de piața arata ca vanzarile de medicamente au scazut in iunie cu aproximativ 16% fața de aceeași perioada a anului trecut. Specialiștii spun ca responsabila este frica oamenilor de a merge in spitale, la medicii de familie dar și in farmacii pe timpul pandemiei, potrivit stiri.tvr.ro. Citește și: Liviu Dragnea, in instanța:’Am fost trimis la pușcarie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la inchisoare de un complet nelegal’ Cadrele medicale avertizeaza ca renunțarea la tratamentul medicamentos prescris, reducerea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

