- Satul Gorgota, care aparține de comuna Razvad, a fost lovit de o viitura vineri de dimineața . Peste 80 de gospodarii au fost complet izolate de apele involburate ale paraului Slanic. Ploaia de joi noapte spre vineri de dimineața a facut ca apele paraului Slanic sa iasa din matca și sa inunde caile…

- Ploile din ultimele ore au provocat inundatii in mai multe localitati din judetele Vrancea si Buzau, in Vrancea cinci sute de familii din trei sate ramanand izolate dupa ce un drum judetean a fost distrus de ape. De asemenea, pe doua drumuri nationale se circula cu dificultate din cauza aluviunilor…

- Potrivit reprezentantilor ISU Vrancea, cea mai grava situatie se inregistraza la Nistoresti, unde, in urma ploilor din ultimele ore, care au antrenat o cantitate mare de aluviuni, drumul judetean 205 M a fost distrus pe ambele sensuri. Din aceasta cauza, accesul in satele Braderu si Podu Schiopului…

- Pompierii s-au luptat toata noaptea sa stinga un incendiul care a cuprins la miezul nopții adapostul de animale al unei ferme din comuna Merei, județul Buzau. Proprietarul a ramas fara o parte din bovinele surprinse in grajd și peste 40 de tone de furaje. Intervenția pompierilor a durat cinci ore. Dupa…

- Doi tineri de 28 și 30 de ani din comuna Cernatești județul Buzau au murit la scurt timp dupa ce au cazut prada atacului unui roi de albine. Un alt tanar care se afla impreuna cu cele doua victime a scapat ca prin minune dupa ce a fost ințepat și el de zeci de albine devenite agresive din cauza caldurii.…

- Dezastru in agricultura, vremea neprielnica reușind sa distruga un procent important de rapița in județul Buzau. Peste 1.000 de hectare cultivate cu rapita, reprezentand 10% din suprafata totala a acestei culturi in judetul Buzau, au fost compromise din cauza conditiilor meteorologice neprielnice, ger…

- Blocaj la intrarea in Bucuresti, a doua zi de Paște. Pe A1 coloana se intinde pe 7 kilometri, iar pe Autostrada Soarelui coloana are trei kilometri. Este, de asemenea, aglomeratie pe mai multe drumuri nationale, in special pe Valea Prahovei, anunța Centrul Infotrafic. Centrul Infotrafic anunta ca, luni,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat luni, la ora 19,00, ca circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, din cauza numarului mare de autovehicule, pe anumite tronsoane de drumuri nationale, pe sensul de mers catre Bucuresti, iar pe autostrazile A1 si A2, la…