Stiri pe aceeasi tema

- In ajun de Sfantul Vasile, zi in care se marcheaza Revelionul pe stil vechi, fanfara Poliției de Frontiera a Republicii Moldova a pregatit o surpriza.Fanfara Politiei de Frontiera a readus obiceiurile frumoase ale neamului nostru, dar și ale vecinilor din Ucraina.

- Locuitorii din satul Palanca, comuna Harjauca, pastreaza cu sfintenie traditia Malanca. In ajun de Anul Nou pe stil vechi, oamenii isi pun masti inedite si merg prin sat cu uratul.Mai intai, ei primesc blagoslovenie de la preot, apoi ii ureaza la cimitir pe cei morti.

- Unul sau mai multi bastinasi „primitori cu caldura” din capitala Republicii Moldova nu au facut decat sa contribuie negativ la imaginea tarii dupa ce i-au „intampinat” intr-un mod revoltator pe niste vecini din Ucraina.

- Un moldovean de 40 de ani a încercat sa treaca granița din Ucraina cu 54 de kg de icre roșii în mașina. Totul s-a întâmplat zilele trecute, la punctul de trecere din Jitomir. Presa din țara vecina scrie ca moldoveanul a venit la frontiera la volanul unui microbuz.…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, a dat asigurari ca in urma discuțiilor purtate la Kiev au fost agreate toate aspectele legate de asigurarea cu gaze naturale a Republicii Moldova prin intermediul traseelor alternative. „Partea ucraineana ne-a asigurat ca este gata sa ne ofere gaze naturale…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au retinut si predat autoritatilor competente un barbat cu cetatenie romana si a Republicii Moldova, cautat de autoritatile din Germania pentru savarsirea unor infractiuni cu violenta. Potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri,…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au identificat in P.T.F. Constanta un cetatean sirian, membru de echipaj al unei nave sub pavilion Togo, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de sedere fals.La sfarsitul saptamanii trecute, in urma controlului de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din județul Cluj pentru savarsirea infracțiunii de furt de arbori. Miercuri, 13 noiembrie a.c., in jurul orei 17.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…