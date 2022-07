VIDEO. Sărăcia împinge la gesturi disperate. Bătrân, filmat când fură orez și paste dintr-un magazin, la Bacău Un batran din Bacau a fost filmat in timp ce fura alimente dintr-un supermarket la care mergea de obicei. Reprezentanții magazinului au postat inregistrarea video de pe camerele de supraveghere ale supermarketului pe o rețea de socializare. Batranul, client fidel al magazinului, a furat de pe rafturi orez si paste fainoase, potrivit bzbc.ro. Mai mulți […] The post VIDEO. Saracia impinge la gesturi disperate. Batran, filmat cand fura orez și paste dintr-un magazin, la Bacau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

