- O casa din Cobadin a luat focPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina la un incendiu produs luni, la o locuinta in localitatea Cobadin.Conform primelor date furnizate de militari, ar fi vorba de o casa de pe strada Teilor din…

- Pompierii vranceni salveaza nu doar oameni, ci orice suflet in pericol. Ieri, 15 iulie, forțele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea au acționat in doua misiuni de salvari animale, care din diferite motive au cazut in canale sau gropi. Astfel,…

- Salvatorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost sesizati ieri, prin apel de urgenta, cu privire la faptul ca o persoana s ar afla in pericol de inec in zona Mamaia Nord. In aceasta dimineata, cautarile au fost reluate. La fata locului sunt echipe de la ISU Dobrogea,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati pentru doua deblocari de usa. Potrivit primelor date, interventiile au loc in municipiul Constanta, una pe strada Soveja, nr. 64, iar cealala pe aleea Pelicanului. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta…

- Pompierii din Botosani au salvat, in noaptea de luni spre marti, 17 persoane aflate in pericol pe fondul inundatiilor din localitatea Rediu din comuna Radauti Prut, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit acesteia, 14 dintre…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati la o deblocare de usa. Potrivit primelor date, interventia are loc in municipiul Constanta, pe bulevardul Tomis, bloc TAV4.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina in municipiul Constanta, la un accident rutier. Din primele informatii, sunt doua autoturisme implicate in accidentul de la intersectia strazilor Stefan Mihaileanu si Castanilor. La 112…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți, la o nava aflata in portul Midia Navodari. Angajații nu au putut stinge singuri flacarile și au sunat la 112, iar la fața locului au sosit mai multe echipaje ale ISU Dobrogea, informeaza ziarul local Ctnews.Alarma s-a dat, marți, in jurul pranzului.Angajații navei…