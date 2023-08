Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca doreste ca din urmatorul an scolar sa existe un sprijin financiar pentru scoli in asa fel incat activitatile din Saptamana Verde care presupun deplasari sau resurse sa fie sustinute prin intermediul unor fonduri distribuite prin intermediul Ministerului…

- Ministerul rus al Apararii a transmis ca va considera toate navele care navigheaza la Marea Neagra catre porturi din Ucraina, incepand de joi, drept eventuali transportatori de incarcatura militara, relateaza CNN. Totodata, statele ale caror steaguri vor flutura pe aceste nave vor fi considerate implicate…

- Atacatorul care a impușcat mortal doua persoane pe Aeroportul de la Chișinau a murit luni seara la spital, relateaza TV8.md. Anunțul a fost facut de poliție, care emisese pe numele lui un mandat de arest pentru 30 de zile. Rustam Asurov, cetateanul din Tadjikistan care a ucis doua persoane la Aeroportul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, vineri, normele care vor sta la baza aplicarii Planului national de combatere a cancerului și care ar putea intra in vigoare de la jumatatea lunii iulie. Normele realizate pentru Planul national de combatere a cancerului si prezentate vineri de ministrul…

- Toți profesorii care se implica in comisiile de evaluare in cadrul examenelor naționale de Capacitate și Bacalaureat vor lua mai mulți bani, conform unui ordin de ministru aprobat, vineri, de Ligia Deca. Astfel, profesorii care corecteaza lucrarile, dar și personalul implicat in supraveghere, in comisiile…

- Situația școlara a elevilor se va incheia cu mai puține note. Aceasta este soluția promovata, joi, in ședința de Guvern, de ministrul Educației, Ligia Deca. “Pe langa masurile concrete luate deja prin intermediul celor doua ordonante de urgenta din ultimele saptamani, precum si prin declaratia cu anexa,…

- Ordonanța pe care o adopta Guvernul nu schimba cu nimic lucrurile in ceea ce privește greva profesorilor. Este anunțul facut joi de presedintele FSLI Simion Hancescu. El a precizat ca si marti va fi greva si ca decizia privind incetarea acesteia apartine sindicalistilor. “Lucrurile nu sunt schimbate…

- Orașul Odesa de la Marea Neagra este sub ape in urma ploilor torențiale, in timp de Portul Odesa a fost avariat in urma unui atac rusesc cu drone Shahed de fabricație iraniana, care a avut loc in noaptea de duminica spre luni. Anunțul a fost facut de reprezentanții armatei ucrainene. Potrivit acestora,…