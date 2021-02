Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a expulzat anul trecut trei spioni chinezi aflati pe teritoriul britanic cu vize pentru jurnalism, a anuntat joi cotidianul The Telegraph, citat de Reuters. Potrivit relatarii, care citeaza o sursa din guvernul de la Londra, trei ofiteri de informatii din Ministerul Securitatii Publice…

- Editia 2021 a concursului muzical Eurovision va fi organizat intr-un format limitat in orasul olandez Rotterdam in luna mai din cauza restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19, au spus miercuri organizatorii, potrivit Reuters. Unele dintre interpretari vor fi sustinute in oras intr-o maniera de ''distantare…

- Desi traditionalul covor rosu nu a mai fost desfasurat in fata starurilor de cinema in acest an in orasul Park City din statul american Utah, editia din 2021 a Festivalului de Film Sundance se va adresa unui public global gratie unor premiere online si unor sesiuni de tip "Q & A" ("Intrebari si raspunsuri")…

- Investițiile fondurilor suverane in imobiliare, la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani, din cauza pandemiei. Investitorii controlati de stat au preferat infrastructura și fondurile de pensii Fondurile suverane de investitii au evitat spatiile de birouri si hotelurile in 2020, investitiile lor in…

- Orhideele nu sunt adesea considerate urate, insa astfel a descris Gradina Botanica Regala Kew din Londra o noua specie a acestei flori delicate, descoperita in padurile din Madagascar, relateaza joi Reuters. "Gastrodia agnicellus", una dintre cele 156 de plante si specii fungice identificate…

- Polonia a achizitionat peste 60 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la sase producatori, a anuntat marti premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite Reuters. Polonia intentioneaza sa vaccineze intreaga populatie adulta, circa 30 de milioane de oameni, scop pentru care…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), Michel Barnier, si cel al Regatului Unit, David Frost, au reluat discutiile in persoana, la Londra, in incercarea de a depasi "divergentele fundamentale" si de a ajunge la un acord post-Brexit ce ar permite sa se evite o situatie dureroasa in care nu ar exista…

- Presedintele ales american Joe Biden, care urmeaza sa inceapa de marti sa-si dezvaluie alcatuirea Guvernului, preconizeaza o ceremonie de investire la Casa Alba redusa, din cauza pandemiei covid-19, anunta echipa sa, relateaza Reuters. Liderul democrat continua sa-si construiasca administratia, in pofida…