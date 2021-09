Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta ordinara de joi a Consiliului Local (CL) Craiova nu a durat mai mult de o ora, dar timpul a fost suficient pentru ca opozitia (PNL) sa se contreze cu executivul, mai bine spus cu primarul Lia Olguta Vasilescu. Subiectul principal a fost legat de traficul din oras si de masurile pe care ar trebui…

- Olguta a luat decizia. Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat joi, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local, ca a gasit o solutie pentru a preintampina accidentele produse pe trecerile de pietoni. Nu vor fi montate limitatoare de viteza, asa cum recomanda Serviciul Rutier al IPJ Dolj…

- Achizitii la foc automat pentru siguranta circulatiei din Craiova. Accidentul mortal de pe bulevardul Dacia din Craiova, produs chiar pe trecerea de pietoni de la intersectia cu strada 1 Decembrie 1918, a starnit un val de reactii pe retelele de socializare. Gazeta de Sud a prezentat pe larg acest eveniment,…

- Pariul mortal al Olgutei Vasilescu. Limitatoare de viteza sau covor antiderapant termoplastic. Acestea ar fi cele doua variante pe care Primaria Craiova le are la dispozitie pentru a marca trecerile de pietoni din intersectiile cu risc de producere a accidentelor. Primarul Lia Olguta Vasilescu a pariat…

- Femeia, accidentata pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Dacia, din Craiova a decedat, au anunțat reprezentanții IPJ Dolj. ”Din pacate, femeia de 71 de ani, din Craiova, implicata in accidentul rutier a decedat. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infracțiunii de ucidere din culpa,…

- Aductiunea de apa Isvarna – Craiova avanseaza. Este vorba de tronsonul VI al firului II Isvarna – Craiova, parte a Masterplanului de apa si apa uzata al judetului Dolj in valoare de 445,8 milioane de euro. „Avanseaza lucrarile in proiectul aducțiunii de apa de la Isvarna. Se introduc conducte noi,…

- Deputatul PNL Nicolae Giugea a facut o declaratie haioasa, aseara, la sedinta Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Dolj, ca atac la actualul primar al Craiovei, Lia Olguta Vasilescu. Partidul National Liberal Filiala Dolj si-a ales, aseara, noul Birou Politic Judetean pentru urmatorii patru ani.…

- Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a inceput sa calce serios pe urmele soției, edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, adica sa intre in vizorul judecatorilor. Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus in aceasta saptamana inceperea judecarii dosarului in care au fost deferiti justitiei europarlamentarul…