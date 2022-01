Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a anunțat lansarea noului videoproiector portabil și dispozitiv pentru divertisment, The Freestyle, in cadrul CES 2022 . The Freestyle vine pentru prima data cu acest tip de tehnologie și flexibilitate pentru a oferi o experiența de vizionare și divertisment optime celor care iși doresc sa duca…

- ​Grupul suedez Ikea spune ca în 2022 va crește în medie cu 9% prețul produselor sale la nivel mondial, din cauza creșteri costurilor de transport și a celor cu materiile prime. Ikea a avut în anul fiscal trecut vânzari de 42 miliarde euro în lume, în creștere cu 6%.…

- Utilitatile s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, iar cresterea tarifelor s-a resimtit din plin in buzunarele craiovenilor. Caldura, energia electrica, gazele naturale, apa si canalizare precum si gunoiul s-au scumpit semnificativ de mult spre disperarea multor cetateni. Apa si canalul, anul si scumpirea…

- Exista o adevarata piața organizata pentru jucariile LEGO care aduc prețuri stratosferice, avand in vedere prețul pe care il aveau inițial in magazinele de jucarii. Un studiu analizeaza acest fenomen ca pe o investiție alternativa serioasa și constata ca randamentul mediu bate aurul, obligațiunile și…

- Toți cunosc compania Samsung, un brand internațional care nu are nevoie de prea multa prezentare, insa pentru a cunoaște mai bine soluțiile inteligente pentru afaceri compania DAAC System Integrator a ogranizat o conferința online unde a prezentat o latura mai puțin cunoscuta și anume soluțiile Digital…

- Bogdan Hutuca, presedinte al PNL Constanta si al Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, sustine ca proiectul liberal de plafonare a preturilor la energie este cel echitabil, astfel incat sa fie protejati atat consumatorii, insa sa nu creeze instabilitate nici in piata de energie.

- O drona grea a producatorului german de taxiuri aeriene Volocopter a zburat marti, in premiera in public, la Hamburg, informeaza agentia DPA. Zborul-test, cu o durata de aproximativ trei minute, s-a desfasurat in zona portuara a orasului din nordul Germaniei, in contextul Congresului Mondial al Sistemelor…