Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, constructorii auto au inceput sa fie prezenți la targul de tehnologie Consumer Electronics Show (CES) de la Las Vegas pentru a prezenta o serie de concepte inedite. Iata insa ca la ediția din acest an un astfel de concept este prezentat de o companie care, cel puțin teoretic, nu are…

- ​Yandex, supranumit ”Google-ul Rusiei” a facut în Las Vegas demonstrații cu mașini autonome, iar locul șoferului a ramas neocupat, lucru care rar s-a întâmplat în demonstrațiile de pe drumurile publice. Yandex a facut la final de 2017 primele teste și are acum 100…

- Printre cei 1200 de ,,lectori” s-au aflat nume mari ca Brad Smith (Presedintele Microsoft), Kate Brandt (Google), Werner Vogels (CTO Amazon), David Eun (CIO Samsung), Guo Ping (Presedintele Huawey), sefi de stat, comisari europeni si alte nume de mare rezonanta la nivel mondial. „A fost o oportunitate…

- Autoritațile antitrust din Uniunea Europeana investigheaza colectarea de date efectuata de catre Google, a anunțat Comisia Europeana, astfel ca gigantul american ramane in vizor, in pofida unor amenzi care depașesc 8 miliarde de euro.Google se afla in centrul atenției pe ambele maluri ale Atlanticului…

- Compania chineza Xiaomi a prezentat primul telefon din lume care are o camera de 108 megapixeli. Senzorul de inalta rezoluție a fost dezvoltat de Samsung, insa nu se afla inca in dotarea telefoanelor pe care sud-coreenii le au acum in gama, relateaza BBC. Camera de 108 megapixeli realizeaza „fotografii…

- Huawei pare sa o duca destul de bine din punct de vedere financiar, in ciuda problemelor pe care le are cu guvernul american, informeaza site-ul go4it.ro. Chiar daca de aproape jumatate de an compania nu mai poate lansa telefoane cu servicii Google pre-instalate, Huawei s-a bucurat de vanzari record,…

- Un taxi zburator cu 18 propulsoare, asemanator unei drone, a putut fi vazut pe cer pentru prima oara in Singapore, in timpul unui test desfasurat de compania germana Volocopter in zona Marina Bay, informeaza joi VNA. Vehiculul pe baterii, dotat cu doua locuri, a zburat aproximativ doua minute si 30…

- Costa, care este si guvernatorul Bancii Centrale a Portugaliei, a declarat la o conferinta organizata la Lisabona ca autoritatile de supervizare financiara, cum ar fi bancile centrale, trebuie de asemenea sa se adapteze la noile instrumente pentru a face fata "noii realitati" a tehnologiei financiare…