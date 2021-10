Stiri pe aceeasi tema

- Intervenții pe banda rulanta pentru pompieri și paramedici, in septembrie, in Timiș. Salvatorii au intervenit la 2.930 de solicitari, dintre care cele mai multe au fost medicale. Au fost inregistrate și zeci de incendii, cele mai multe provocate de probleme electrice.

- Pompierii au fost chemati sa salveze un proumbel prins in acoperisul metalic al unei case aflate in constructie din municipiul Tulcea. In aceasta dupa amiaza, prin apel la 112, pompierii tulceni au fost solicitati sa intervina pentru a salva un pui de porumbel prins in acoperisul metalic al unei case…

- Pe parcursul zilei de luni, 23 august, misiunile pompierilor militari romani, din zona Vilia, au constat in limitarea propagarii flacarilor, lichidarea incendiilor izbucnite la locuințele din zona, precum și in menținerea unei linii de protecție intre frontul de incendiu și zonele neafectate. Salvatorii…

- Cel puțin 724 de persoane au murit, iar peste 2.800 au fost ranite, în urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc sâmbata în Haiti, au anunțat duminica autoritațile, conform BBC.Salvatorii cauta printre darâmaturi, în încercarea de a gasi supraviețuitori.Case,…

- Autoritatile din orasul chinez Wuhan au anuntat duminica sfarsitul vastei operatiuni de testare Covid-19, organizata dupa o crestere a numarului de cazuri, la mai bine de un an de la aparitia coronavirusului in aceasta provincie, potrivit agentiei Xinhua, noteaza AFP.

- Interventie mai puțin obisnuita a pompierilor. Aceștia au fost solicitați pentru a da jos din copac un barbat care refuza sa coboare. Incidentul s-a produs acum doua zile in apropierea unei statii PECO din sectorul Botanica al Capitalei.

- Salvatorii, printre care numerosi militari, au incercat sambata sa gaseasca supravietuitori in mijlocul noroiului si resturilor dupa alunecari de teren si inundatii care au provocat moartea a 76 de persoane in India lovita de ploile musonice, informeaza AFP.

- ISU Prahova: Salvatorii trec prin situații extrem de dificile, uneori la limita si intotdeauna croiesc drum spre siguranta celorlalți mai presus de binele si siguranta lor. Unii ar spune ca pompierii iși fac doar datoria atunci cand ajuta oamenii, dar ceea ce nu stiu este ca o fac din dragoste…