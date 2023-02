VIDEO. Salvările minune continuă în Turcia. Două persoane scoase în viață de sub dărâmături la 198 de ore de la cutremur Un tanar de 17 ani, numit Muhammet, si un barbat neidentificat au fost salvati in viata de sub daramaturile unui bloc de apartamente din provincia Kahramanmaras din Turcia, marti, dupa aproape 198 de ore de la cutremurul devastator de saptamana trecuta, a relatat postul de televiziune CNN Turk, transmite Reuters. Imaginile difuzate prezentau salvatori care […] The post VIDEO. Salvarile minune continua in Turcia. Doua persoane scoase in viața de sub daramaturi la 198 de ore de la cutremur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

