- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dupa-amiaza, la un centru de incarcare butelii din localitatea prahoveana Fantanele. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta violent și generalizat pe o suprafața de aproximativ 1.500 mp, cuprinzand 2 cisterne GPL, 20 de recipiente de carburant,…

- Ursul s-a apropiat agale de terasa din zona Barajului Vidraru fara sa se sperie de oameni sau de claxoane. Nu a fost agresiv, dar s-a dus ținta la tomberonul de gunoi unde singur l-a deschis ca sa caute de mancare. Turiștii au filmat, dar au și chemat jandarmii. Intamplarea a avut loc miercuri, insa…

- Salvatorii care au intervenit la inundațiile din Vrancea se cearta acum intre ei pe facebook. Salvamontiștii susțin intr-o postare pe facebook ca jandarmeria Vrancea iși aroga salvarea celor 12 muncitori blocați intre ape la Nereju, deși operațiunea a fost realizata de salvamontiști. „Postare jenanta…

- Echipele de salvare fac eforturi pentru a ajunge la cei 12 muncitori care s-au refugiat intr-o remorca, din cauza viiturii, in județul Vrancea. Pana acum, doar o persoana a fost evacuata, un baiat de 16 ani, cu ajutorul unui sistem tip tiroliana. Conform ISU Vrancea, cele 12 persoane aflate intr-o zona…

- Un urs a fost surprins in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni, din Sinaia. Imaginile cu ursul care traverseaza regulamentar strada au fost surprinse de un șofer in Sinaia. Acesta a lasa ursul sa treaca, fiind amuzat de experiența traita. Animalul a traversat și a continuat nestingherit plimbarea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a inregistrat, luni, in județul Vrancea. Potrivit Instritutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 14 Iunie 2021, la ora 12:53, s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea, un cutremur cu magnitudinea M (EWS) 3.1, la adancimea…

- Doi barbați au murit și altul a fost ranit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori pe o șosea din județul Prahova. Șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcției, pe DJ 102 D, in comuna Baba Ana. Mașina a ieșit in afara șoselei și s-a rasturnat…