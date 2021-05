VIDEO. Șalupă cu turiști, urmărită de un hipopotam furios Par greoi, oarecum indiferenți și in niciun caz atat de rapizi pe cat pot fi. Doar ca hipopotamii sunt de fapt extrem de teritoriali, agresivi și rapizi, cand se simt amenințați. Au vazut asta pe pielea lor cațiva turiști aflați in vacanța in Uganda, a caror șalupa a fost urmarita de un mascul de cel puțin trei tone. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol: digi24.ro

