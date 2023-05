Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Finanțelor Veronica Sirețeanu susține ca salariul miniștrilor urmeaza sa creasca cu aproape 50 de mii lei. Totodata, ministra considera ca nu este o leafa destul de mare. „Eu nu sunt tentata sa lucrez pentru așa un salariu”, de declarat Sirețeanu, in cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea.

- Sunt șanse infime ca dascalii sa primeasca salarii mai mari, cel puțin anul acesta. In cadrul unei conferințe de presa, premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Executivul nu iși poate asuma ca, „printr-o masura unidirecționala”, sa dezechilibreze bugetul de stat. Astazi, liderii coaliției s-au reunit…

- „S-a trimis catre Comisia Europeana oficial solicitarea de renegociere oficial. (Eliminare totala?) Noi am solicitat eliminare totala. (Ne dați toate garanțiile ca va fi o noua lege a pensiilor?) Plecam de la legea existenta, 127 și avem 3 variante, chiar inca a patra cu Banca MondialA”, a spus Marius…

- Sunt patru luni de cand bacșișul se trece pe nota de plata și se impoziteaza, iar patronii de restaurante spun ca leafa ospatarilor a crescut considerabil, in unele cazuri cu 15%. Insa in continuare, legea are scapari. De exemplu, bacșișul la borcan nu poate fi impozitat, iar zilierii nu pot beneficia…

- MAI MULȚI BANI… Consiliul Județean (CJ) Vaslui a anunțat ca va mari salariile angajaților. Potivit unui proiect de hotarare ce va fi supus dezbaterii și votului saptamana aceasta, veniturile funcționarilor CJ vor crește considerabil. Astfel, salariul secretarului județului Vaslui va crește de la 16.557…

- Procesul devine de la un termen la altul tot mai complicat, potrivit Realitatea PLUS.Pana acum, judecatorii și cei care au instrumentat dosarul nu au aflat de ce și cum a revendicat familia din Ilfov/București averea uriașa a refugiaților ucraineni. In prima instanța, magistrații au refuzat cererea…

- Salariile din mediul privat vor crește cu pana la 20% in lunile urmatoare, conform unui sondaj al unei platforme de recrutare. Pe lista domeniilor se afla, printre altele, bancile, telecomunicațiile, resursele umane sau agricultura. Conform datelor Ejobs, 6 din 10 angajatori au declarat ca vor creste…