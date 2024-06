Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, fost prim-ministru, menționeaza ca martorii din dosarul sau privind Banca de Economii (BEM) și-au negociat libertatea, depunind in acest sens marturii minciunoase in privința sa. Declarația a fost facuta in cadrul podcastului realizat…

- Dupa ce s-a afișat impreuna cu Bettyshor, Romeo Vasiloni confirma ca formeaza un cuplu cu ea. Cei doi s-au cunoscut in urma cu ceva timp, la o gala RXF și de atunci, sunt impreuna, in condițiile in care el s-a afișat cu o blonda in pat in urma cu cateva saptamani.

- Sambata, Regina muzicii rap, așa cum este supranumita faimasa cantareața Nicki Minaj, a fost reținuta pe aeroportul din Amsterdam pentru posesie de droguri ușoare, cu cateva ore inainte de un concert pe care urma sa-l susțina in Manchester, Marea Britanie, noteaza click.ro. Din nefericire pentru cei…

- Cristina Cioran susține ca traiește un coșmar din cauza fostului iubit. Vedeta și Alex Dobrescu s-au intalnit astazi in instanța, asta dupa ce ea a solicitat prelungirea ordinului de protecție, solicitare care i-a fost respinsa acum cateva zile.

- Adrian Mititelu Junior a ajuns de urgența la spital! Baiatul patronului de la FC U Craiova s-a intoxicat cu medicamente antidepresive. Iata care sunt primele declarații facute de tatal lui, Adrian Mititelu!

- Elevul de 16 ani care a fost injunghiat in curtea unui liceu din Capitala a facut prima declarație dupa externare. Tanarul a povestit ca a fost atacat din senin și ca nu ii cunoaște pe agresori. Intre timp, unul dintre atacatori a fost arestat preventiv.

- La finalul lunii februarie, Oana Zavoranu a ajuns in fața magistraților in dosarul in care este acuzata de șantaj. Astazi, bruneta a fost, din nou, la Curtea de Apel și susține ca iși va trage și avocatul la raspundere, dupa ce apele se vor liniști.

- Dupa ce saptamana trecuta a izbucnit un scandal legat de sume de bani pe care Florin Salam le-ar fi primit fara sa iși onoreze obligațiile, acum manelistul a facut primele declarații. Cantarețul Florin Salam spune ca dosarele sale care au ca subiect țepe date unor oameni carora ar fi trebuit sa le cante…