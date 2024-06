Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul AUR pentru Primaria Sectorului 3, Alexandru Marco Nita, care l-a lovit in noaptea de duminica spre luni pe candidatul Alianței Dreapta Unita (ADU), Lucian Judele, este cercetat de polițiști pentru lovire și alte violențe. Judele a fost dus la spital cu ambulanța dupa incidentul care a fost…

- UPDATE. 13.00. Un incident mai putin obisnuit a avut loc la o sectie de votare din comuna Cerat, Dolj, unde un agent de politie a fost inlocuit dupa ce a fost muscat de mana de o femeie. Politistul aflat la sectia de votare nr. 299 Cerat a intervenit deoarece se crease imbulzeala la intrare. „La […]…

- Ziua Copilului a fost marcata de un incident, in Oradea. Doua tobogane gonflabile din centrul orașului s-au rasturnat din cauza vantului puternic. Sase copii au fost raniti, trei dintre ei fiind dusi la spital. Incidentul s-a produs in Cetatea Oradea, acolo unde au fost organizate evenimente dedicate…

- Ziua Copilului a fost marcata de un incident, in Oradea. Doua tobogane gonflabile din centrul orașului s-au rasturnat din cauza vantului puternic. Sase copii au fost raniti, trei dintre ei fiind dusi la spital. Incidentul s-a produs in Cetatea Oradea, acolo unde au fost organizate evenimente dedicate…

- Medicul oncolog Anca Dumitrovici Ababneh, din Suceava, care a luat mita de la 280 de pacienți scapa de inchisoare. In plus, va putea profesa in continuare, la privat. Medicul oncolog Anca Dumitrovici Ababneh a primit astazi condamnarea in dosarul privind acuzațiile de luare de mita. Tribunalul Suceava…

- Un tanar de 18 ani, suparat ca a pierdut la jocuri de noroc, intr-un local din Ciorogarla, judetul Ilfov, a decis sa se razbune dand foc barului. El a fost prins la cateva zile dupa incident, iar pe numele sau a fost emis mandat de arestare preventiva pentru comiterea infractiunii de distrugere prin…

- Fostul primar din Baia Mare condamnat la inchisoare pentru corupție este adus, marți, in Romania, sub escorta. Judecatorii din Munchen au aprobat saptamana trecuta extradarea sa. Anunțul privind extradarea lui Cherecheș a fost facut de ministrul Justiției, Alina Gorghiu, care a dat asigurari ca acesta…

- Fostul primar din Baia Mare condamnat la inchisoare pentru corupție, va fi extradat din Germania și adus din Germania in Romania de o escorta a Poliției Romane. Decizia a fost luata de Tribunalul Regional din Munchen. Judecatorii Tribunalului Regional din Munchen au decis ca fostul primar Catalin Cherecheș…