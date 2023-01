Video | S-au filmat în timp ce trăgeau cu pistolul și au urcat imaginile pe Facebook - Polițiștii din Gorj i-au reținut Doi tineri din judetul Gorj au fost retinuti dupa ce unul dintre ei a postat pe retele de socializare imagini in timp ce tragea in aer cu un pistol neletal, cu gaz. Politistii au stabilit ca tinerii nu aveau autorizatie pentru astfel de arme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

