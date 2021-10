Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier produs in localitatea Stalpeni intre doua autoturisme. Mai exact, un autoturism a intrat intr-o autoutilitara parcata. Unul dintre autoturisme a lovit un pieton, provocandu-i amputarea membrului inferior drept, de la nivelul genunchiului. Pietonul este un barbat de 51 de ani. La fața…

- Un tanar in varsta de 19 de ani din Satu Mare a fost implicat intr-un cumplit accident rutier. Victima se afla la volanul autoturismului personal, moment in care a pierdut controlul volanului și a intrat direct intr-un cap de pod. Baiatul a fost aruncat din automobil in urma impactului, acesta fiind…

- Accident de proporții in Maramureș! Un copil de doar șapte ani a fost spulberat de un autoturism. Baiatul a dorit sa traverseze strada, in fuga, insa a facut-o intr-un loc nepermis și nu pe trecerea de pietoni. Iata cum se simte acum baiatul și ce decizie au luat oamenii legii din Maramureș!

- Inca un accident facut de vlogger, Selly, și-a lovit bolidul de lux chiar in parcarea subterana de la locuința lui. Tanarul a explicat pe rețelele de socializare cum a avut incidentul printr-un videoclip filmat chiar de el.

- Un barbat, angajat al unei firme de exploatare a lemnului din județul Bistrița-Nasaud, a fost preluat de catre un echipaj SMURD, dupa ce s-a taiat cu drujba la un picior. Barbatul are 43 de ani. Muncitor ranit grav la un picior Accidentarea a avut loc intr-o zona din Munții Rodnei, in aproprierea comunei…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Baneasa, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Baneasa, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba…

- Un baiețel din Rusia a fost taiat pe tot corpul și lasat sa sangereze de mama sa, care incerca sa-l exorcizeze. Cand l-au vazut pe copil, medicii au ramas șocați de starea pe care o prezenta acesta in momentul in care a fost adus la spital. Kristina Litvina, in varsta de 25 de ani, a recurs la aceste…