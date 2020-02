Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Moldovan are doar 22 de ani și și-a adaugat in palmares titlul de voce a Romaniei, succes care i-a adus anul trecut 100.000 de euro in buzunar.Dragoș a acordat un interviu pentru revista Viva! in care a povestit cum s-a schimbat viața lui, in ultimele doua luni, de cand a caștigat Vocea Romaniei…

- Noul An nu a inceput foarte bine pentru What's Up, care va ajunge, in curand pe mainile medicilor. Artistul va fi operat in curand de hernie de disc și a oferit primele declarații despre intervenție.

- UDDI, devenit celebru pentru piesa ”Ipotecat” in colaborare cu Delia, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, miercuri dupa-amiaza, 15 ianuarie, prin care și-a ingrijorat admiratorii. Randurile reflecteaza dorința de a-și pune capat zilelor. „Le multumesc celor care au fost buni si sinceri si…

- BERBEC Atitudinea ta lasa de dorit. Te aprinzi prea repede din orice, ar fi bine sa te gandești la consecințe. Ești mereu nervos și parca pus pe cearta. Nu toata lumea este dușmanul tau, iar in ceea ce privește greșelile, nu uita ca fiecare dintre noi greșește. Nervozitatea nu duce la nimic bun.…

- Fostul premier Mihai Tudose a afirmat ca s-a reinscris in Partidul Social Democrat dupa ce a fost convins, in urma discuțiilor cu liderii PSD, ca partidul „este pe cale sa se schimbe”, iar lucrurile care l-au determinat sa plece in trecut, acum nu mai exista.

- Dana Razboiu a vorbit deschis și sincer, pentru prima data, despre divorțul de soțul sau, Bogdan Enoiu . Dupa mai multe declarații in care fosta prezentatoare de televiziune lasa sa se ințeleaga ca lucrurile nu merg deloc bine in casnicia sa, aceasta a decis sa puna punct mariajului. Dana Razboiu, in…

- Mama Deliei a trecut printr-o perioada grea, despre care nu a vorbit pana acum. Gina Matache a facut primele declarații despre problemele de sanatate și despre cum se simte. Invitata in platoul „Star Matinal”, Gina Matache, mama Deliei a facut dezvaluiri despre starea de sanatate și perioada de recuperare.…

- A trecut prin cele mai grele incercari și viața a pus-o la pamant de foarte multe ori. Cu toate acestea, Catrinel Sandu este o eroina! Blondina nu a uitat sa zambeasca și sa traiasca frumos, iar acum se bucura din plin de cea mai frumoasa perioada din viața ei, care a implinit-o cum nici nu visa vreodata!