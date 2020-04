Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca inregistrarea a 500 de noi cazuri de imbolnavire este un semn de ingrijorare și ca este clar ca masurile luate nu sunt respectate. The post Arafat: Avem o creștere de 500 de cazuri, e un semn de ingrijorare. Masurile luate nu sunt respectate appeared first…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca se arata ingrijorat de faptul ca se inregistreaza 500 de noi cazuri de imbolnavire și mai spune ca acesta este este un semn clar ca masurile luate nu sunt respectate.

- Masurile luate pentru stoparea epidemiei de coronavirus arunca in aer hotelurile și restaurantele din Romania. Rata șomajului in hotelurile și restaurantele din țara a ajuns deja la 60% și, in curand, va urca la 90%. Peste 50.000 de angajați de pe litoral se afla intr-o situație dramatica, potrivit…

- Secretarul de stat Raed Arafat avertizeaza ca s-ar putea lua masuri mai dure pentru carantinare, daca populația nu ințelege și nu respecta masurile deja anunțate. Lumea trebuie sa ințeleaga ca avem o echipa care lucreaza zi și noapte. Munca nu se poate opri. Vrem sa reușim sa limita un pic impactul.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni seara, ca in Romania s-au inregistrat 2.109 cazuri de imbolnavire cu coronavirus, din care 593 la Suceava. „Referitor la situația generala in țara, raportul Centrului național de conducere și coordonare a intervenției, de la ora 20.00, arata ca la acest…

- Numarul total de cazuri COVID-19 confirmate la nivel global a depasit 118.000. De asemenea, numarul oficial al deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la aproape 4.300 in cursul zilei de miercuri. Rusia, statul cu cea mai mare suprafata de pe glob, care are frontiera internationala cu 16…

- O ancheta epidemiologica se desfasoara la Spitalul de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti, unde a fost internat initial cel de-al 17-lea caz de coronavirus din Romania, un barbat de 60 de ani.

- Problemele cauzate de codul galben de vant puternic din ultimele ore au fost discutate, in aceasta dimineața, in cadrul unei ședințe a comitetului de iarna, convocata de prefectul județului Timiș, Liliana Oneț. Astfel, potrivit reprezentanților Prefecturii Timiș, a reieșit ca cele mai mari probleme…