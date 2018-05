Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de o luna de la moartea Israelei Vodovoz, fostul sot al acesteia a revenit in tara. Liviu Arteni a povestit, intr-un interviu la Antena Stars, cum a aflat despre moartea Israelei si ce planuri de viitor are. "Am vazut intamplator ca a murit. Nu mai eram eu, am sunat pe toata lumea.…

- In cel mai important „razboi”, se pare ca brunetele au caștigat detașat inimile fanilor. Frumoasele au aparut in ipostaze care incing imaginația și arata foarte clar de ce blondele nu au avut nicio șansa in fața lor.

- Cunoscuta Halsey merita o medalie pentru curaj pentru vestimentația purtata pe covorul roșu la Gala amfAR de la New York. Cantareața și-a aratat lenjeria intima in deschiderea evenimentului. Vezi galeria foto + 6 + 6 Tanara cantareața Halsey, in varsta de 23 de ani, a purtat o rochie neagra, taiata…