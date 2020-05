[VIDEO] S-a întors schimbul din Austria: 41 de persoane care au îngrijit bătrâni au revenit în țară Trenul special care a adus in țara cateva zeci de ingrijitoare care au avut grija de batranii din Austria, a ajuns cu mai bine de o ora intarziere. 8 din cele 41 de persoane au coborat la Curtici și vor fi duse direct in carantina. Trenul și-a continuat drumul spre Timișoara, destinația finala a transportului […] The post [VIDEO] S-a intors schimbul din Austria: 41 de persoane care au ingrijit batrani au revenit in țara appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

