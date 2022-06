Stiri pe aceeasi tema

- Șeful serviciului de informații interne al Germaniei a declarat, joi, ca nivelul spionajului in acest moment este comparabil cu cel din timpul Razboiului Rece, sau chiar mai ridicat, conform ABC News. Thomas Haldenwang, președintele agenției de informații BfV, a avertizat, de asemenea, asupra riscului…

- La peste trei luni de la invazia Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin a vizitat soldații raniți pe ront, aflați intr-un spital din Moscova. Pe unul dintre soldați, președintele Rusiei l-a intrebat daca și-a vazut familia, iar tanarul a raspuns ca nu. Imbracat in halat alb și insoțit de ministrul rus al…

- Un barbat de naționalitate japoneza a intrat in stop cardiac in timpul „Bucharest Half Marathon 2022”, care se desfașoara de sambata pana duminica in Capitala. Japonezului de 50 de ani i s-a facut rau la finalul cursei de 21 de kilometri, chiar dupa ce a trecut linia de sosire. Mai multe echipaje medicale…

- Liderii grupului G7, grupul principalelor state industrializate, se reunesc duminica, prin videoconferința, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina și noi sancțiuni impuse Rusiei. La discuții vor participa atat Joe Biden, cat și Volodimir Zelenski. Joe Biden a declarat ca va discuta cu liderii…

- Uniunea Europeana a lansat o platforma pentru ca tarile membre ale blocului comunitar sa poata cumpara in comun gaze naturale si lichefiate, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilii din Rusia si de a acumula rezerve in perspectiva unor socuri de aprovizionare. In urma invaziei Ucrainei…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni care ar urma sa fie impuse Rusiei, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Unele tari membre ale Uniunii Europene…

- Rusia, un important exportator mondial de grau, ar putea limita livrarile de produse alimentare si agricole doar la tarile ”prietene”, pe fondul sanctiunilor occidentale impuse Moscovei din cauza razboiului Rusiei din Ucraina, a afirmat, vineri, Dmitri Medvedev, fostul presedinte (2008-2012) si actual…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat ca cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana va fi discutata in ”zilele urmatoare”. Charles Michel a anunțat pe Twitter ca Uniunea Europeana sprijina Ucraina in toate eforturile sale. ”UE reitereaza sprijinul ferm oferit Ucrainei…