- Fregata Amiral Grigorovici, stationata in Crimeea, peninsula anexata de Rusia de la Ucraina in martie 2014, a efectuat in premiera exercitii cu rachete Kalibr in Marea Neagra, transmite agentia de presa TASS.

- Un grup de politicieni de stanga cehi au provocat iritarea guvernului ucrainean dupa ce au efectuat o noua vizita in peninsula Crimeea, informeaza dpa, care citeaza agentia de presa ceha CTK, preluata de Agerpres. Eurodeputatul Jaromir Kohlicek si alti membri ai conducerii partidului KSCM (comunist)…

- Ministrul Aparaii, Mihai Fifor a declarat intr-un interviu acordat agenției de presa americana The Associated Press , ca Romania se confrunta zilnic cu agresivitatea Rusiei in zona Marii Negre, precum si cu un val de atacuri cibernetice si interferente politice. Fifor a declarat ca ”Nu cred ca exista…

- Administratia prooccidentala din Ucraina sustine ca a depistat o nava militara rusa in apropierea Insulei Serpilor din Marea Neagra. Rusia a catalogat drept “ridicole” acuzatiile Kievului si neaga acuzatiile. Nava dotata cu sisteme de rachete a fost depistata pe 2 ...

- Administratia prooccidentala din Ucraina sustine ca a depistat pe data de 2 iunie o nava militara rusa in apropierea Insulei Serpilor din Marea Neagra. Imediat, in zona au fost trimise alte avioane de recunoastere ucrainene, pentru urmarirea navei suspecte. Avioanele ucrainene au survolat nava la altitudine…

- Rusia desfasoara pana vineri exercitii de amploare in Crimeea (peninsula ucraineana anexata in 2014), la care participa peste 6.000 de militari si mai mult de 100 de avioane si elicoptere, informeaza joi agentia de presa RIA Novosti si canalul de televiziune NTV.

- Consiliul NATO-Rusia se reuneste joi, la nivel de ambasadori, in cadrul primei reuniuni in acest format de la inceputul anului, pe agenda discutiilor fiind incluse eforturile pentru reducerea tensiunilor legate de manevrele militare si situatia din Ucraina, transmite dpa. Relatiile dintre…

- Marina rusa isi intareste prezenta in Marea Mediterana. Navele echipate cu rachete de croaziera Kalibr vor stationa aici, in curand, permanent. Obiectivul principal declarat de Moscova este neutralizarea amenintarilor generate de grupurile extremiste care opereaza in aceasta regiune geopolitica complexa.…