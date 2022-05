Stiri pe aceeasi tema

- Ocupantii rusi vor sa organizeze pe 9 mai o „parada a prizonierilor” ucraineni in Mariupol, orasul-port de la Marea Azov, a anunțat Petro Andriuscenko, consilierul primarului din Mariupol. Oficialul ucrainean susține ca rușii intentioneaza sa imbrace 2.000 de civili - pe care ii retin in prezent in…

- Ocupantii rusi vor sa organizeze la 9 mai o ‘parada a prizonierilor’ ucraineni la Mariupol, oras-port strategic la Marea Azov, si intentioneaza sa imbrace 2.000 de civili pe care ii retin in prezent in lagare de filtrare din zona in uniforme ale armatei ucrainene, urmand ca imagini cu acestia sa fie…

- Primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, a anunțat ca noi lupte au loc la uzina Azovstal, unde se afla inca sute de civili, alaturi de ultimii aparatori ucraineni din oraș. „Astazi sunt batalii grele pe teritoriul orașului noastru, pe teritoriul Azovstal. Oamenii noștri curajoși apara aceasta fortareața,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, marti seara, ca 156 de femei si copii au fost evacuati din otelaria Azovstal din Mariupol si sunt acum la Zaporojie. “In sfarsit avem primul rezultat al operatiunii noastre de evacuare din otelaria Azovstal din Mariupol, pe care o organizam de mult…

- Doi oficiali ucraineni de rang inalt sunt pregatiti sa se indrepte spre orasul asediat Mariupol pentru a negocia evacuarea soldatilor si civililor prinsi in oras, a declarat, miercuri, capitanul Svyatoslav Palamar de la Regimentul Azov al Ucrainei intr-un comunicat video, transmite CNN. Cei doi oficiali…

- Ministerul rus al Apararii a dat un nou ultimatum luptatorilor ucraineni care se afla in uzina Azovstal din Mariupol, transmite BBC. „Avand in vedere principiile strict umanitare, forțele armate ale Rusiei propun, din nou, ca luptatorii batalioanelor naționaliste și mercenarii straini sa inceteze operațiunile…

- Operațiunile rusești continua sa se concentreze asupra regiunii Donbas, Mariupol și Nikolaiev, susținute de lansarea continua de rachete de croaziera in Ucraina de catre forțele navale rusești. Se așteapta ca activitatea aeriana rusa sa creasca in sudul și estul Ucrainei. In Odesa a fost declarata stare…

- O familie de refugiați ucraineni a ajuns la Cluj-Napoca cu mașina ciuruita de gloanțe. Ei ar fi reușit sa plece din Mariupol, oraș grav afectat de bombardamentele rușilor. Mașina de Ucraina, cu geamurile sparte și cu numeroase urme de gloanțe in caroserie, a fost fotografiata in parcarea unui hotel.…