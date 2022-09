Un videoclip in care se vad sistemele rusesti de rachete cu lansare multipla care sunt lansate de la locul centralei nucleare Zaporojie a fost publicat de Insider, relateaza News.ro. Imaginile, realizate in noaptea de vineri spre sambata, arata lansatoarele de rachete aproape de centrala. Se pare ca Moscova foloseste centrala pentru atacuri militare ofensive peste […] The post VIDEO. Rușii folosesc centrala nucleara Zaporojie pentru a lansa rachete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .