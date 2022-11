Video. Rușii au fugit din Herson dezbrăcați Pe contul de Twitter al Ministerului ucrainean al Apararii a fost postat un videoclip in care apar mai multe uniforme și diverse piese de armament care au aparținut rușilor care au trecut fluviul Nipru in urma ordinului de a elibera Hersonul. In filmare se vad caști ale soldaților, grenade, incarcatoare, gramezi de haine și alte […] The post Video. Rușii au fugit din Herson dezbracați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

