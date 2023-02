Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, aliatul lui Vladimir Putin si in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat luni pe Telegram un scurt comentariu despre vizita lui Joe Biden la Kiev, sugerand ca deplasarea a fost posibila numai dupa ce Moscova i-a oferit…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, aliatul fidel al lui Putin a postat astazi pe canalul sau de Telegram un scurt comentariu despre vizita lui Joe Biden la Kiev , sugerand ca deplasarea a fost posibila numai dupa ce Moscova i-a oferit garantii de securitate. „Biden, dupa ce a primit garantii…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, susține ca Joe Biden a ajuns la Kiev abia „dupa ce a primit anterior garanții de securitate”. „Biden a promis o mulțime de arme și a jurat credința regimului neo-nazist pana in mormant. Și, desigur, au existat vraji reciproce…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, susține ca Joe Biden a ajuns la kiev abia „dupa ce a primit anterior garanții de securitate”. Oficialul rus a reiterat in mesaj implicarea țarilor NATO in razboiul din Ucraina, tema predilecta a rușilor. Fii la…

- Sancțiunile internaționale impuse Rusiei nu au niciun efect, a transmis, marți, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fost șef de stat. „Țarile inamice nu au niciodata curajul sa recunoasca faptul ca sancțiunile lor „infernale” au eșuat lamentabil (…). Marea majoritate…

- Noi explozii s-au auzit la Kiev și in alte zone ale Ucrainei in primele ore ale anului 2023, la cateva minute dupa ce președintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs de Anul Nou in care și-a dorit un lucru: victoria. Rușii au scris „La multi ani!” pe o drona pe care au folosit-o pentru a […] The…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fost KGB) a cerut arestarea a doi ministri ai Ucrainei, acuzati, potrivit media ruse, ca au incalcat integritatea teritoriala a Federatiei Ruse, informeaza marti AFP, care citeaza un tribunal din Moscova. „Anchetatorii FSB au cerut (…) sa se ordone in…

- Armata rusa sufera o "penurie semnificativa" de munitii pentru artileria sa, ceea ce i-ar putea limita in viitor operatiunile in Ucraina, a declarat miercuri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, care considera ca și stocurile de rachete rusești de precizie s-au diminuat mult in cele noua luni…