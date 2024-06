VIDEO. Rușii au folosit pentru prima oară o bombă de 3 tone în Ucraina Armata rusa a utilizat, joi, pentru prima oara o bomba glisanta de trei tone (FAB-3000) impotriva unui punct de concentrare a trupelor ucrainene in regiunea Harkov. „Fortele aerospatiale ruse au utilizat pentru prima oara o bomba FAB-3000 cu modul de glisare si control al zborului UMPK”, relateaza TASS. Ținta ar fi fost un imobil unde […] The post VIDEO. Rușii au folosit pentru prima oara o bomba de 3 tone in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

