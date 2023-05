Ucrainenii au respins marti dimineata un atac masiv al rusilor, inclusiv sase rachete hipersonice, datorita sistemului sau de aparare aeriana recent imbunatatit, scrie Politico. Flashes and explosions were seen over the skyline in Kyiv in what a Ukrainian official described as an ‘exceptional’ air raid by Russia with ‘the maximum number of attack missiles in the shortest period of time’ https://t.co/ZnNPBTxPrt pic.twitter.com/0BePoVGYUm— Reuters (@Reuters) May 16, 2023 Locuitorii capitalei Kiev nu au putut dormi peste noapte, unii adapostindu-se in buncare, in timp ce resturi ale rachetelor doborate…