- Un tanar din Republica Moldova care urma sa tranziteze Romania in drumul spre Germania, a fost prins cu substante anabolizante ascunse in bagaj. In data de 18 ianuarie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control,…

- Resturile unei rachete rusești au fost descoperite in aceasta dupa-amiaza pe teritoriul Republicii Moldova, la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Romania. Ele au fost descoperite de o patrula a poliției de frontiera. Este vorba de a treia racheta care cade in Republica Moldova de la inceputul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta sambata un act de ”teroare” rusesc, menit sa-i ”intimideze” pe ucraineni, in urma unui bombardament in centrul orasului Herson, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin cinci morti si 20 de raniti, relateaza AFP. ”Sambata dimineata, in Ajunul Craciunului,…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a retinut un cuplu casatorit suspectat de spionaj in favoarea Rusiei in orasul Odesa de la Marea Neagra, unul dintre cele mai mari porturi ucrainene, relateaza AFP. Intr-un comunicat transmis joi, SBU acuza cuplul ca a colectat informatii secrete pentru Rusia…

- Penele masive de curent inregistrate in Ucraina și Republica Moldova alimenteaza temerile extinderii problemelor și la alte țari. Autoritațile romane spun ca un blackout masiv, pus pe seama razboiului, este foarte puțin probabil, insa se pregatesc și pentru acest scenariu. Instituțiile cheie – spitale,…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 200 de milioane de euro (985 milioane de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea procesatorilor de produse agricole, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, potrivit Executivului comunitar.…