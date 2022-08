In aceasta perioada, Farul Constanta are 15 fotbalisti convocati la loturile nationale

In actiunile loturilor nationale de fotbal ale Romaniei care se desfasoara in aceasta perioada au fost convocati si 15 jucatori de la Farul Constanta.E vorba de trei reprezentative, Under 18, Under 17 si Under 16, astfel:Under 18… [citeste mai departe]