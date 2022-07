VIDEO. Rușii au bombardat o bază de agrement și un bloc din Odesa. Cel puțin 17 oameni au murit Bombardamentele rusești au ucis in noaptea de joi spre vineri cel puțin 17 oameni in regiunea Odesa, la scurt timp dupa ce ucrainenii au recaștigat Insula Șerpilor. Din primele informații, printre victime sunt și patru copii. Serviciul de Stat pentru situații de Urgența al Ucrainei a transmis ca o racheta a lovit un bloc cu […] The post VIDEO. Rușii au bombardat o baza de agrement și un bloc din Odesa. Cel puțin 17 oameni au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Bombardamentele rusești au ucis in noaptea de joi spre vineri cel puțin 17 oameni in regiunea Odesa, la scurt timp dupa ce ucrainenii au recaștigat Insula Șerpilor. Din primele informații, printre victime sunt și patru copii.

