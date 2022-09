Stiri pe aceeasi tema

- Obuze au cazut peste un oras din apropierea celei mai mari uzine nucleare din Europa, iar rachete rusesti au lovit duminica in apropierea portului Odesa de la Marea Neagra, in timp ce Ucraina a avertizat cu privire la posibilitatea unor atacuri mai grave din partea Rusiei, in conditiile in care razboiul…

- Generalul ucrainean Dmitro Marcenko, cel care a coordonat apararea oraselor Nikolaev si Odesa, sustine ca Ucraina poate pune capat razboiului cu Rusia și poate caștiga in primavara, ajungand la granițele sale din 1991, transmite agentia de presa RBC , citat de Hotnews . „Nu as vrea sa lansez prognoze,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat ca este „prea devreme” pentru a se bucura dupa reluarea exporturilor de cereale din portul Odesa, care a fost unanim salutata, scrie AFP.„In momentul de fata, este prea devreme pentru a trage concluzii si a face previziuni”, a declarat Volodimir…

- Rachetele rusești au lovit astazi infrastructura portulului ucrainean Odesa, la o zi dupa ce Rusia și Ucraina au semnat cu Turcia și ONU un acord de redeschidere a porturilor de la Marea Neagra pentru a relua exporturile de cereale, a anunțat armata ucraineana, citat de digi24.ro

- Mai multe rachete au fost lansate de Rusia spre portul Odesa. Doua rachete au lovit ținta, in timp ce doua ar fi fost interceptate de sistemele antiaeriene ucrainene. Tirul vine dupa ce, vineri, a fost semnat un acord pentru deblocarea exporturilor de cereale din porturile de la Marea Neagra. Au bombardat…

- SUA au confirmat inca o data ca nu va fi interzisa vanzarea de echipamente agricole catre Rusia, care susține ca sanctiunile occidentale si nu invadarea Ucrainei se afla la originea crizei alimentare mondiale, relateaza AFP. Intr-un document oficial privind scutirile de sanctiuni, Trezoreria americana…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise in cursul mai multor atacuri asupra unor cladiri din regiunea Odesa.O racheta lansata de un ”avion strategic” din Marea Neagra a facut ”14 morti si 30 de raniti” intre care trei copii”, potrivit ultimului bilant al serviciilor de urgenta ucrainene.O alta racheta,…