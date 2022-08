VIDEO Rușii au ascultat muzică patriotică ucraineană, în magazine, birouri, pe stradă și la metrou Miercuri, 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei, hackerii au reușit sa sparga sistemele video de supraveghere din zeci de locații din Rusia, Crimeea și Donbas. La difuzoare s-a ascultat, minute in șir, muzica patriotica ucraineana. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se aude muzica ucraineana, iar rușii sunt uimiți și incearca sa gaseasca sursa […] The post VIDEO Rușii au ascultat muzica patriotica ucraineana, in magazine, birouri, pe strada și la metrou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

