- Autoritatile ruse au organizat miercuri o importanta defilare militara in Piata Rosie pentru a marca 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial in Europa, in pofida riscului ridicat ca acest eveniment in masa sa duca la recrudescenta epidemiei de COVID-19, noteaza DPA. …

- Parada militara de Ziua Victoriei a inceput la Moscova, azi, 24 iunie, in pofida creșterii constante a infecțiilor cu coronavirus, observa The Guardian. In cadrul evenimentului defileaza 13.000 de soldați, sunt mobilizate 234 de vehicule blindate, iar 75 de aeronave vor survola cerul Moscovei. Totodata,…

- In acest an, președintele Rusiei Vladimir Putin a luat decizia de a amana parada, dedicata celei de-a 75-a aniversari a Victoriei in Marele Razboi pentru Apararea Patriei din cauza situației epidemiologice complicate. In orașele din Rusia pe 9 mai s-au desfașurat doar parade aviatice și show-uri…

- Rusia a sarbatorit, sambata, a 75-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste in cel de-al doilea Razboi Mondial cu o ceremonie redusa la focuri de artificii și survoluri de avioane militare deasupra Moscovei. Din cauza pandemiei, tradiționala parada militara a fost amanata pentru nu…

- Obligat de pandemia coronavirus sa anuleze defilarea și marea parada militara organizata in fiecare an la 9 mai pentru a marca victoria, in 1945, asupra Germaniei naziste, Vladimir Putin s-a limitat la o ceremonie mai modesta la care a ținut sa sublinieze ca Rusia “este invincibila daca este unita”.…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a susținut, sambata, un scurt discurs, cu ocazia comemorarii a 75 de ani de la terminarea celui de-al Doilea Razboi Mondial, noteaza Euronews.Intr-un alocuțiunea pe care a susținut-o in fața monumentului soldatului necunoscut de langa Kremlin, Moscova, Vladimir…

- Trupele surprinse intr-o filmare la repetiția generala pentru parada care ar fi trebuit sa se desfașoare in Piața Roșie din Moscova pe 9 mai au fost bagate in carantina, dupa ce Putin a anunțat amanarea evenimentelor de Ziua Victoriei.The Moscow Times scrie ca dupa anunțul amanarii paradei, zilele trecute,…

