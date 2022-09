Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a catalogat, miercuri dupa-amiaza, drept "ridicole" sugestiile Moscovei privind implicarea Statelor Unite in atacurile asupra gazoductelor Nord Stream 1 si 2, care fac legatura intre Rusia si Germania prin Marea Baltica.

- Rusia va cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pe tema scurgerilor de gaze detectate din gazoductele Nord Stream 1 si 2, dupa ce i-a cerut presedintelui american Joe Biden sa spuna daca Statele Unite sunt la originea acestui „sabotaj”.

- Administratia Vladimir Putin a somat, miercuri, Statele Unite sa raspunda daca au atacat gazoductele ruso-germane din Marea Baltica, amintind ca presedintele Joseph Biden a amenintat in trecut cu oprirea proiectului Nord Stream 2.

- Este "stupid si absurd" ca Rusia sa fie suspectata de faptul ca se afla in spatele scurgerii masive de gaze naturale detectate in urma unor explozii la gazoductele Nord Stream 1 si 2 in Marea Baltica, respinge Kremlinul, dupa ce Comisia Europeana (CE) a denuntat un "sabotaj", relateaza AFP. "Era destul…

- Scurgerile inexplicabile descoperite la gazoductele Nord Stream din Marea Baltica sunt rezultatul unui „atac terorist planificat” de Moscova, a declarat marți Kievul, fara a furniza insa vreo dovada, potrivit BFM TV. „Scurgerea de gaz” de la NS-1 nu este altceva decat un atac terorist planificat de…