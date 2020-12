Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul penal privind tradarea de stat in privința consilierului directorului "Roscosmos", Ivan Safronov, nu are legatura cu activitatea jurnalistica a acestuia. Despre acest lucru a anunțat joi, 10 decembrie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cadrul unei intrevederi cu membrii Consiliului prezidențial…

- Cazaci in uniforme care vor patrula alaturi de poliție in ajunul Anului Nou este soluția aleasa de autoritațile din sudul Rusiei pentru a impune interdicția celebrarilor in strada introdusa din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza Moscow Times, citat de HotNews.ro.Guvernatorul regiunii Krasnodar,…

- Vladimir Putin nu-l va felicita pe președintele ales al SUA, Joe Biden, in ciuda anunțului ca administrația Trump a aprobat procesul formal de tranziție prezidențiala, a anunțat Kremlinul, potrivit Moscow Times citat de digi24. La mai bine de doua saptamani de cand proiecțiile media l-au dat…

- Declinul demografic al Rusiei va fi de 11 ori mai mare anul acesta decât cel din 2019 fiind accentuat de pandemia de COVID-19, potrivit unor estimari guvernamentale citate de Moscow Times.Guvernul rus prognozeaza ca populația țarii va scadea cu 352.500 de locuitori în acest an, urmând…

- Rusia a testat cu succes o racheta hipersonica de croaziera ”Zirkon” care a lovit o ținta in Marea Barents, i-a raportat miercuri un comandant superior lui Vladimir Putin, in ziua in care liderul rus a implinit 68 de ani, noteaza Reuters. Vorbind cu Vladimir Putin, Valeri Gherasimov, șeful Statului…

