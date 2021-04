Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Rusia vrea sa le ceara utilizatorilor platformelor de social media și a serviciilor de mesagerie online sa își divulge datele de pe pașaport, adresa și alte informații, relateaza Reuters.Proiectul de lege propus de Roskomnadzor a fost publicat…

- Rusia va restricționa utilizarea Twitter prin încetinirea vitezei de accesare a platformei social media pe care o acuza ca nu a dat curs în mod repetat solicitarilor autoritaților de a înlatura conținut, relateaza Reuters și Deutsche Welle.Roskomnadzor, autoritatea rusa de…

- ​O instanța din Rusia a decis marți condamnarea la închisoare u executare a opozantului Alexei Navalnîi. Judecatorii s-au reunit pentru a decide daca acesta va fi încarcerat pentru trei ani și jumatate în speța care a provocat proteste la nivel național și propuneri de noi sancțiuni…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Zeci de mii de ruși au ieșit sambata in strada, la indemnul opozantului Alexei Navalnii, care a fost incarcerat dupa revenirea sa in țara. Manifestațiile au inceput in Orientul Indepartat și s-au desfașurat in zeci de orașe din țara pana in Moscova, acestea punand la incercare sprijinul popular pentru…

- Politia din Rusia a arestat peste 2.500 de persoane la manifestatiile organizate sambata in intreaga tara pentru eliberarea lui Alexei Navalnii, principalului opozant al lui Vladimir Putin, arestat in urma cu o saptamana, la revenirea in tara, informeaza Agerpres . In Siberia, protestele s-au desfasurat…