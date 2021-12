VIDEO - Rusia pare să facă un pas înapoi la granița cu Ucraina Moscova a anuntat sambata, de Craciun, incheierea unor manevre militare in apropierea Ucrainei si in sudul rus si ca 10.000 de militari rusi s-au intors la bazele lor, dupa aceste manevre care au durat o luna de zile in sudul tarii, in apropiere de frontiera ucraineana, aflata in centrul unor tensiuni puternice, relateaza AFP. Ministerul rus al Apararii a anuntat ca aceste manevre ”de antrenament in lupta” au avut loc in mai multe poligoane militare, in regiunile ruse Volgograd, Rostov, Krasnodar si in Crimeea anexata - zone situate in imediata apropiere a Ucrainei. El precizeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

