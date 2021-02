O racheta Soyuz a decolat duminica de la Cosmodromul Baikonur din Kazahstan avand la bord primul satelit rusesc de monitorizare a climei arctice, a anuntat agentia spatiala Roscosmos, informeaza AFP.



O inregistrare video publicata de agentia spatiala rusa prezinta lansarea rachetei Soyuz, pe un cer cenusiu, la ora 6:55 GMT, transportand un satelit Arktika-M.

