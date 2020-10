Autoritațile ruse evacueaza miercuri populația din peste 10 sate din regiunea Ryazan, dupa ce un incendiu a izbucnit la un depozit de muniții, anunța agenția de presa Interfax, preluata de Reuters.





Highway "Kaspiy" from Moscow to Astrakhan and Volgograd shutdown due to explosions at arsenal. 5 kms mandatory evacuation zone declared https://t.co/Qz05VnQF5N #Russia pic.twitter.com/TR7uCc2OMa

(@7, 2020Vom reveni cu amanunte