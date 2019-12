Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala ar putea fi stimulata cu pana la 100 de miliarde de dolari pe an in cazul in care angajatorii isi incurajeaza cu succes angajatii sa urmeze recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste exercitiile fizice, conform unei analize asupra impactului economic…

- Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a anuntat joi ca 1.479 de cazuri de boli pulmonare asociate cu folosirea tigarilor electronice au fost inregistrate la nivelul intregii tari, relateaza digi24.ro.

- INAUGURARE…Vasluienii care vor suferi arsuri grave nu vor mai fi transferati de acum inainte la Bucuresti. Asta dupa ce ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, ca a fost finalizat Centrul de arsi de la Iasi care, cel mai probabil, va fi inaugurat in aceasta saptamana. “Centrul de la Iasi…

- Numarul copiilor și adolescenților (cu varsta intre 5 și 19 ani) care sufera de obezitate la nivel mondial va crește cu aproape 100 de milioane – de la 158 de milioane in anul 2020 la 254 de milioane pana in anul 2030 – arata un raport al Organizației Mondiale a Sanatații, denumit Atlasul Obezitații…

- O boala precum gripa s-ar putea raspandi in intreaga lume in 36 de ore și ar putea ucide 80 de milioane de oameni, avertizeaza un grup de experți condus de un fost șef al Organizației Mondiale a Sanatații. Acum un secol, gripa spaniola a afectat o treime din populația lumii și a ucis 50 de... Read More…

- "Decizia a fost luata cu gandul la impactul pe care tigarile electronice il au in randul tinerilor din ziua de astazi", a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Finantelor, Nirmala Sitharaman."A devenit un lucru la moda incercarea de a le utiliza", a declarat aceasta.Potrivit…