Autoritațile ruse spun ca un atac cu drona a avut loc aseara, al treilea de acest tip in doua zile, vizand baza aeriana Khalino de langa Kursk. In urma atacului, un rezervor de petrol din apropierea aeroportului a luat foc. Baza Aeriana Khalino este utilizata de aeronavele rusești care participa la operațiunile impotriva Ucrainei, inclusiv […] The post VIDEO. Rusia atacata in propria casa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .